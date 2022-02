Proponen 'acuerdo' con minera en Playa del Carmen

"¿Cuál es el planteamiento? Que ya no se va permitir nada de extracción, nada, (a partir de marzo) y que ofrecemos darles facilidades para que usen los terrenos en un proyecto turístico respetando las normas de uso de suelo. Es decir, no se trata de construir 20 mil cuartos de hotel, sino los que de conformidad con la norma puedan realizarse, esa es la propuesta.

"Y, desde luego, que quiten las demandas y, si no, pues vamos a defendernos legalmente como se está haciendo, y se va proceder porque no tienen autorización, tienen vencidos permisos, y no tienen permiso tampoco para sacar material, el Gobierno federal tiene que autorizarla, en este caso, la exportación. Entonces, sí tenemos deseos de un acuerdo y yo creo que van a actuar bien los accionistas y que vamos a llegar a un acuerdo", comentó López Obrador.