Propone ´El Truko´ un Tamaulipas plural

"La buena suerte se construye, la mala suerte se enfrenta. Lo único que les puedo decir es que los resultados son producto de mucho trabajo, que es a lo que le apuesto siempre. Sólo el trabajo te sacará adelante", afirmó el abanderado de la alianza "Va por Tamaulipas".

"Estamos sumando todas las voces en este proyecto, se trata de crear un mejor Tamaulipas con pluralidad, he tenido la oportunidad de desempeñar diferentes cargos públicos y llevar muy buena relación con funcionarios de todas las corrientes políticas, lo que me ha dejado en claro que aquí no importa el nombre, el apellido ni el color, aquí lo que importa es la persona, los resultados que ha dado y la historia que lo respalda", afirmó Verátstegui Ostos.

En el último día de precampaña el representante de la alianza "Va por Tamaulipas" estará con la militancia del PAN, PRI y PRD en Victoria.