Propician las restricciones consumo ilegal de alcohol

"El consumo de alcohol no para, lo hemos visto de manera ilegal, que no se está regulando por la autoridad y yo creo que es una medida que no se debería de tomar porque únicamente lo que está provocando es el consumo de manera ilegal del alcohol ", mencionó el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Cabildo victorense.

Aquí es aperturar estos horarios, que se extiendan para que los obreros que salen a ciertas horas de trabajar tengan más opciones y no esté limitado el horario para ir a comprar las despensas y productos de consumo* Francisco Daniel González Tirado, Regidor de la Comisión de Desarrollo Económico

"El consumo de alcohol no para, lo hemos visto de manera ilegal, que no se está regulando por la autoridad y yo creo que es una medida que no se debería de tomar porque únicamente lo que está provocando es el consumo de manera ilegal del alcohol", mencionó el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Cabildo victorense.

El decreto vigente restringe la venta de alcohol de lunes a viernes hasta las ocho de la noche, los sábados a las tres de la tarde, y prohíbe su expedición todo el domingo, "el viernes – y sábado – en la mañana la gente va y se dota de alcohol y se hacen estos cuellos de botella porque no hay una apertura en los horarios, lejos de restringir los horarios yo creo que se debería de aperturar los horarios". Por otro lado, González Tirado también se pronunció porque en el nuevo decreto gubernamental se liberen las restricciones para los supermercados y tiendas de autoservicios.

"Sigue habiendo un bache económico producto de la pandemia, hicimos un exhorto a que las medidas de salubridad que se tomen no sean medidas que afecten a la economía local, que no sean medidas que se tomen sin consultar a los empresarios, a final de cuentas los empresarios son los productores de empleos en la ciudad, y que sean medidas pensadas en eso, no nada más en que se saquen de la manga el restringir los horarios".

Precisó al decir que medidas como reducir los horarios, de seis de la mañana a diez de la noche de lunes a domingo, además de medidas como solo una persona por familia o al sesenta por ciento de su capacidad de servicio, ocasiona ´cuellos de botella´ en los centros comerciales los cuales, lejos de alejar el riesgo de contagios lo amplifica, "aquí es aperturar estos horarios, que se extiendan para que los obreros que salen a ciertas horas de trabajar tengan más opciones y no esté limitado el horario para ir a comprar las despensas y productos de consumo".