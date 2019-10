Promueven con obra valores en cultura cívica y democracia

Cd. Victoria, Tam.- Los días 10, 11 y 14 de octubre se llevará a cabo la representación de la obra de teatro ´Tres Cartas al Rey´ en el auditorio ´Consuelo Cantú Leal´ de la Casa del Arte de Victoria, en la cual se promueven valores enfocados en la cultura cívica y la democracia, esto forma parte de un esfuerzo del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas para difundir estos valores entre la juventud.

"Desde que llegué a la administración de la presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas una de mis prioridades fueron los niños y las niñas, porque creo que desde la niñez se van forjando ideas, sueños, y que se concreten", dijo la magistrada presidente Blanca Eladia Hernández Rojas, "tenemos la obligación como autoridades electorales de difundir la cultura cívica-democrática, que no lo habíamos hecho porque no había el tiempo suficiente y a parte esto no es de un día para el otro".

La magistrada indicó que la intención era llevar esta obra a todos los rincones del estado, sin embargo, debido a cuestiones presupuestales se decidió presentarla por el momento solo en esta capital para lo cual se hizo un sorteo entre los planteles educativos de nivel Primaria para traer grupos de alumnos para que observen la puesta en escena.