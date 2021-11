Promueve mandatario consulta de revocación

"También aprovecho, creo que lo puedo hacer, no lo va a prohibir, pero hay que participar en la revocación de mandato, todo el pueblo", urgió desde Palacio Nacional

"¿Sí puedo? ¿No puedo? Que todos participemos en la revocación de mandado, es sí o no, sí o no, sí que continúe el Presidente, no, que renuncie, y que todos participemos porque los conservadores son demócratas cuando les conviene ".

Ayer, el TEPJF negó la solicitud de Morena para que el Presidente pudiera opinar sobre la continuidad de su mandato, como parte del ejercicio de consulta de revocación y se recordó que el INE es la única entidad facultada para emplear recursos públicos en la promoción del ejercicio , la cual deberá ser, sin embargo, imparcial y solo con intención informativa.

El Mandatario reiteró que "los conservadores" no quieren que la gente participe, pero ya está establecido en la Constitución para que el pueblo decida sus formas de gobierno.