Promocionan sindicato en Reynosa

Por medio de lonas las planillas conformadas para dirigir la Sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Tamaulipas, se promocionan en Reynosa.

Tal fue el caso de este promocional del doctor Raúl Andrés Montesinos Olvera quien encabeza la planilla "Naranja".

Por medio de esta lona ubicada en la Unidad de Medicina Familiar 33, destaca: "No más opresión, no más mentiras, no más abusos y amenazas".