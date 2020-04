Prometen puntos a médicos que ayuden en pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.

En la Clínica de Medicina Familiar de Cuernavaca, ubicada en la Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos, refirió que actualmente en México se tienen 5 mil camas con ventiladores, pero sólo son mil los especialistas en terapia intensiva. Resaltó que además de asegurarles trabajo, a los que van a estudiar en especialidades ofreció dos puntos en el puntaje total del examen.

"Para que al presentar el examen, si participaron ayudando a combatir la epidemia, se les tome en cuenta esos dos puntos para que puedan ingresar a la especialidad", dijo.

"Yo estoy seguro que van a llegar muchos médicos generales y de otras especialidades para ayudar a presentar el examen, si participaron ayudando a combatir. "Se necesita en el caso de médicos y de enfermeras también especializadas en terapia intensiva porque se habla de los ventiladores, pero hay que saber que no es nada más tener el equipo", expuso. Usuarios de redes sociales criticaron la medida implementada por el Gobierno federal al verlo como una forma de coaccionar el apoyo. "Es una vergüenza como quiere coaccionar este gobierno a los médicos para atender la situación #COVID19mexico. Ofrecer mejor salario? No. Ofrecer mejores condiciones laborales? No. Qué vergüenza coaccionar tu derecho a la educación", escribió una usuaria en Twitter.