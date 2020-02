Prometen no desfogar presa hacia el Bravo

No hay fecha (para el trasvase), lo que hay es el acuerdo de que no se va desfogar mientras haya riegos, para no afectar a los usuarios . José Álvaro Garza, presidente del Módulo III-4

Río Bravo, Tam.- Como Espada de Damocles, pende el riesgo de que Conagua extraiga agua para el pago a Estados Unidos, como compromiso del Tratado de Aguas de 1944, pese a que presa Marte R. Gómez, no está contemplada en dicho acuerdo.



No obstante, agricultores de la III Unidad, están al pendiente de cualquier maniobra no consensada con la Conagua, dijo la mañana del martes, José Álvaro Garza, presidente del Módulo III-4.

Sobre la tentativa de la dependencia federal que anuncio en promocional oficial, abundó: "No hay fecha (para el trasvase), lo que hay es el acuerdo de que no se va desfogar mientras haya riegos", para no afectar a los usuarios".

Garza descartó que terminando los riegos de asiento, se vaya a dar el desfogue, pues está pendiente una "reparación de bloques de la presa, una vez que cierren" las compuertas de la Marte R. Gómez.

Rumores de que sería en marzo y posteriormente que sería en octubre, intensificaron la inconformidad de los, productores, quienes ahora esperan el próximo Comité Hidráulico de este mes, para estar al tanto de las últimas maniobras de Conagua, pues remarcó que protestarán si se concreta.