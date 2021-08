Promete Vega gol en el Clásico

"Siempre me visualizo colaborando con el equipo que es lo mas importante y después lo individual sale. Sé que tengo algunas cualidades, puedo recortar y tirar de larga distancia o por ahí hacer alguna genialidad, eso me gusta bastante. Depende de cómo se vaya dando el juego. Me visualizo haciendo gol y festejando con nuestra afición y trayéndonos a casa el triunfo".

Chivas es noveno de la tabla general con 19 puntos y una victoria en el Estadio Jalisco lo afianzaría en el Repechaje.

"Eso es lo más importante, depender de nosotros y no esperar resultados de otros equipos, estamos muy contentos por ese tema. Por otro lado, (el Clásico) es un partido que viste, un partido muy importante para esta institución".

"Nosotros estamos pensando en ganar, por ahí se nos han dado los resultados en los últimos cinco partidos (contra Atlas), llevamos cinco triunfos y esperamos seguir con esta racha de seguir ganándole al Atlas, que nos encanta", afirmó el "7" del Rebaño.