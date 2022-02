Prolongan parálisis legislativa

"Era una ley a vapor, y hoy realmente te das cuenta que realmente la urgencia que necesitaba el Congreso, esa reforma, aquí está al verse realmente...", señaló el dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, "¿cuál es el motivo? Que realmente no están unidos, que realmente no tienen un liderazgo propio en ese Grupo Parlamentario... puedo asegurar que alguien faltó de esa bancada y por eso rompen ellos el quorum porque no se ven favorecidos, y aun así teniendo de Movimiento Ciudadano al diputado Gustavo Cárdenas en comparsa a modo con ellos... tampoco".

Dos semanas cumplirá el próximo martes el receso en el Congreso local al no lograr acuerdos entre los grupos parlamentarios de Morena y Acción Nacional.

"Era una ley a vapor, y hoy realmente te das cuenta que realmente la urgencia que necesitaba el Congreso, esa reforma, aquí está al verse realmente...", señaló el dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, "¿cuál es el motivo? Que realmente no están unidos, que realmente no tienen un liderazgo propio en ese Grupo Parlamentario... puedo asegurar que alguien faltó de esa bancada y por eso rompen ellos el quorum porque no se ven favorecidos, y aun así teniendo de Movimiento Ciudadano al diputado Gustavo Cárdenas en comparsa a modo con ellos... tampoco".

El fondo de la reforma es reglamentar el funcionamiento de la Mesa Directiva en funciones, las atribuciones de la Presidencia de esta, así como su remoción, además de regular las sesiones semipresenciales, censura a actos de difamación en contra de la dignidad del personal administrativo y de servicios parlamentarios del Congreso, la obligatoriedad de un intérprete de Lengua de Señas para las sesiones, entre otros temas.

"La cita el día de hoy fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, nos pusieron el día, pusieron la hora y el día de hoy podemos ver que no asisten... la sesión pasada nosotros nos retiramos porque nos fuimos a estudiar una ley que ellos querían votar al vapor, algo que no era urgente", acompañó la diputada del PAN, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, "esta reforma es personal, es parte de la amenaza que me hace el diputado Armando Zertuche de removerme del cargo como presidenta".

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

* La iniciativa Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado es la causa de la parálisis legislativa

* Fue presentada luego de que en enero la presidente de la Mesa Directiva estuvo en desacuerdo con decisiones de Morena

* Morena se inconforme por los vetos a la derogación del cobro por canje de placas, la Ley de Fondo de Capitalidad, la Ley de Austeridad, la Ley de Remuneraciones, entre otras

* El Grupo Parlamentario de Morena pretende remover a la presidenta de la Mesa Directiva, de origen panista