Proliferan empleos, no hay prospectos

En la ciudad proliferan pancartas afuera de las empresas que ofrecen miles de vacantes de empleos que no logran contratar.

Álvaro García, vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Prodensa, señaló que la necesidad de más personal obedece principalmente a la demanda de productos de Estados Unidos.

En este contexto, a pesar de la falta de microprocesadores, la manufactura en Nuevo León ya superó los empleos que se tenían previo a la prepandemia.

Antonio Dieck Assad, director del Colegio Nacional para la Educación Profesional Técnica (Conalep) en el Estado, confirmó que hay indicadores de demanda insatisfecha de choferes quinta rueda, matriceros, montacarguistas y auxiliares de enfermería, entre otros.

"Son miles de técnicos que no están llegando y como el problema es nacional, algunos se van a Coahuila o Tamaulipas, pero el déficit debe andar alrededor de un 50 por ciento de las necesidades, ya sea porque no hay personal o porque no satisface la demanda específica".