Prohibirán personajes en etiquetas de productos

Cd. de México.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas que estén etiquetados con algún sello frontal de advertencia sobre un ingrediente crítico para la salud no podrán utilizar personajes, dibujos o celebridades que fomenten el consumo de ese producto.



Según el proyecto de modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, las etiquetas de los alimentos y bebidas preenvasados tampoco podrán mostrar en sus empaques juguetes, concursos, ofertas relacionadas con el precio o el contenido, juegos visual-espaciales o anuncios de redes sociales del producto que promuevan su consumo.



El documento plantea además que el nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas no sólo advertirá, con sellos, el exceso de cuatro ingredientes críticos, que son azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías, sino también del exceso de grasas trans.



Y en caso de que la lista de ingredientes de un producto incluya edulcorantes sintéticos o naturales, no calóricos o polialcoholes, se colocará también otro sello de octágono negro con la leyenda "Contiene edulcorantes, evitar en niños", lo que sumaría seis sellos de advertencia.



Asimismo, deberá incluirse, cuando proceda, la leyenda "Contiene cafeína, evitar en niños" y ésta debe ser colocada por los fabricantes de alimentos y bebidas en una posición centrada y en la parte inferior de los sellos de advertencia que correspondan.

Dichos sellos de advertencia deberán aparecer en la esquina superior derecha del empaque y tendrán diferentes tamaños, según el producto del que se trate.

"Cuando el producto preenvasado contenga cafeína adicionada dentro de la lista de ingredientes en cualquier cantidad, se debe incluir la leyenda precautoria 'Contiene cafeína, evitar en niños', la cual forma parte del sistema de etiquetado frontal", se lee en el proyecto de modificaciones de la NOM-051.