Prohiben más tianguis y mercados rodantes en el plano urbano para Victoria

"Hay unas personas que les autorizaron en la Mega ponerse adentro, llegaron a un conflicto los tianguistas que se ponían ahí, llegaron a un conflicto con los dirigentes y les dijeron que ya no podían instalarse, se organizaron de tal manera que se fueron a instalar por un área verde que está por la entrada a Teocaltiche ", el jefe de la Oficina de Inspección Fiscal municipal , Jaime Cruz Espinosa , dijo que en aquella ocasión se convenció a los ambulantes a ubicarse en otros puntos o tianguis y desalojar el área verde.

Cd. Victoria , Tam .- El Ayuntamiento victorense no tiene contemplada la creación de nuevos tianguis o mercados rodantes en el plano urbano de esta capital, lo anterior al considerar que los que ya existen desde hace algunos años cuentan con capacidad para atender la oferta por parte del comercio ambulante , así como para no provocar desorden y caos en la vía pública .

En esta capital se cuenta con un aproximado de dos mil 500 personas que se dedican a esta actividad económica en los 25 tianguis y mercados rodantes instalados en diferentes sectores de esta capital; el funcionario municipal destacó que la prohibición de nuevos mercados rodantes no tiene relación con la pandemia de la COVID-19, sino que se trata de una medida para no llevar desorden vial a aquellas colonias, o fraccionamientos, que aún no ven trastocada su tranquilidad con este tipo de actividad comercial.