Prohíben a testigos en juicio hablar de raza

Quería que el jurado supiera que ella había presenciado cómo la policía había emboscado a manifestantes afroamericanos pacíficos, abunda el medio texano filial de The Dallas Morning News.

También necesitaba que entendieran que había pedido a los oficiales dejar de hacerlo, pero que uno de ellos, el sargento Roger Rudloff, con 26 años de carrera, le disparó balas de pimienta en el pecho y la arrestó.

Entonces, después de sentarse en el área de los testigos, Verastique de pronto sintió que no podía hablar. Un letrero colocado a pocas pulgadas de su cara decía "No mencione temas raciales al testificar". Los fiscales no le habían dicho de esa regla.