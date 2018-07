Profeco alerta a consumidores

NOTICIAS RELACIONADAS Compare precios

Federal del Consumidor, los padres de familia deben gastar entre 800 y mil pesos en útiles escolares para cada uno de sus hijos.

Sin embargo, en Reynosa, la cifra sube al doble ya que en esta frontera, se piden marcas específicas de cada material o un mayor número de útiles que al final del ciclo escolar, son inútiles pues nisiquiera llegan a ocuparse.

Mireya Castillo, madre de familia de tres menores que cursan segundo, cuarto y quinto grado de primaria, dice estar preparada psicológicamente, para el gasto que deberá hacer para el próximo ciclo escolar.

“El problema aquí en Reynosa, es que piden un mayor número de materiales por cada grado, por ejemplo, la SEP dice que para segundo grado debemos comprar dos cuadernos de cuadro grande y a mi niño le piden cuatro”.

Indicó que sus hijos acudirán a una escuela pública, por lo que supone que el gasto para los alumnos de planteles privados, será mucho mayor.

“Las libretas deben ser de una marca determinada, cosidas porque según nos dijeron, son más durables. Les piden lápices del número 2, pero tienen que ser de cierta marca que porque son los mejores y duran más”.

Dijo que aunque los padres buscan que los útiles de sus hijos sean durables a fin de no hacer más gastos durante el año, resulta sumamente costoso, adquirir productos de determinadas marcas.

“Compré los útiles del niño que va a segundo año primero y luego en otra quincena compro los del que va a cuarto y al final los de quinto porque no puedo hacer el gasto en una sola compra”.

En el caso de los útiles para segundo grado, Mireya gastó mil 600 pesos, pues además, se les piden artículos de aseo personal.

“Compré toallas húmedas, curitas, gel antibacterial, jabón para manos, papel de baño y aromatizante. Aún me faltan los uniformes, se compra un pantalón azul, una camisa blanca y una corbata azul para los lunes y los otros días llevan uniforme deportivo que nos venden en la escuela”.

El año pasado el costo del uniforme deportivo fue de 400 pesos, sin contar tenis, zapatos, mochila y calcetas o calcetines.

“Yo creo que la SEP debería integrar el gasto que hacemos en material de limpieza porque eso también va dentro de la lista. O deberían multar a las escuelas que no se apeguen al material que ellos piden porque a final de cuentas, muchos útiles resultan inútiles”.

Comentó que debido a que sus hijos mayores no ocuparon al menos dos libretas de raya cada uno, es que este año podrá ahorrarse un poco de dinero, además de que los uniformes de su hijo que pasó a cuarto grado, le serán de utilidad al de segundo.

“Lo que hago es reciclar, lo que ya no les queda a los grandes, se lo pongo a los menores. Los útiles que quedaron buenos o que no ocuparon, los usamos en el siguiente ciclo. La idea es no gastar tanto al inicio porque si es una carga muy pesada”.