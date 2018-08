Procesan a "Layín" por desvío de 12 mdp en Nayarit

Cd. de México.- Hilario Ramírez, ex Alcalde de San Blas conocido como "Layín", fue vinculado a proceso por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y fraude.

En un comunicado, la Fiscalía de Nayarit informó que presentó los datos de prueba suficientes para lograr la vinculación de los imputados Hilario "N" "N", Armida "N" "N" y Mario "N" "N".

"El juez vinculo a proceso a los imputados y dio un plazo de 3 meses para cierre de investigación, en el cual ambas partes podrán aportar más medios de prueba", anotó la dependencia.

La semana pasada, Ramírez acudió a comparecer por el caso del desvío de 12 millones de pesos en la venta de un terreno para el aeropuerto municipal.

En marzo, la Auditoría de Nayarit denunció ante la Fiscalía estatal al ex Edil por peculado y ejercicio indebido de funciones, donde también están involucrados la ex síndico y el ex secretario municipal de San Blas, Armida Silvestre Juárez y Mario Vázquez Flores.

"Layín", quien en 2017 buscó la Gubernatura de Nayarit por la vía independiente, ganó notoriedad cuando confesó en un acto público que durante su gestión "robó poquito".