Prisión a la mujer que se jactó de asalto al Capitolio

Dallas, TX.- Una agente de bienes raíces de los suburbios de Dallas que hizo alarde de su participación en el motín del 6 de enero en el Capitolio en las redes sociales y luego se jactó de que no iría a la cárcel porque es blanca, tiene cabello rubio y un buen trabajo fue sentenciada el jueves a dos meses tras las rejas.

Los fiscales dijeron que la creencia de Ryan de que está protegida del castigo muestra que no comprende gravedad de su crimen

Si bien algunos alborotadores condenados por el mismo delito menor solo han recibido libertad condicional o confinamiento domiciliario, los fiscales buscaron encarcelar a Jennifer Leigh Ryan de Frisco, Texas, diciendo que ella ha demostrado una falta de franqueza y remordimiento por sus acciones cuando la mafia pro-Trump atacó al edificio del Capitolio y el retraso en la certificación del Congreso de la victoria del Colegio Electoral de Joe Biden.

También dijeron que la creencia de Ryan de que está protegida del castigo muestra que no comprende la gravedad de su crimen.

Ryan no enfrentaba un delito grave por una conducta más grave, pero el juez de distrito estadounidense Christopher Cooper dijo que todavía estaba entre la mafia que superó a la policía en un ataque que provocó la muerte de cinco personas y tendrá un efecto duradero en las instituciones gubernamentales.

Aunque Ryan dijo que lamentaba sus acciones, Cooper cuestionó si está arrepentida y respeta la ley.

"Sus acciones desde el 6 de enero me hacen dudar de algunas de esas cosas", dijo el juez.

PRELUDIO DE GUERRA

Los fiscales dijeron que Ryan viajó a Washington en un jet fletado por un amigo de Facebook, describió la manifestación de Trump antes de los disturbios como un preludio de la guerra, transmitió en vivo su entrada al edificio mientras sonaban las alarmas, participó en los cánticos de "Lucha por Trump", tuiteó una foto. de sí misma junto a las ventanas rotas fuera del Capitolio y luego dijo que se merecía una medalla por lo que hizo.

Su abogado respondió que estuvo en el edificio solo dos minutos, que no actuó violentamente y que tiene el derecho de la Primera Enmienda a hablar en las redes sociales.

Luego, el juez se refirió al tweet de Ryan del 26 de marzo en el que escribió: "Definitivamente no iré a la cárcel. Lo siento, tengo el pelo rubio, la piel blanca, un gran trabajo, un gran futuro y no voy a ir a la cárcel. Perdón por llover sobre tu desfile de enemigos. No hice nada malo".

En una carta al juez, Ryan negó creer que era inmune al castigo y dijo que estaba respondiendo a las personas que se burlaban de su apariencia y pedían que fuera encarcelada. Dijo que su abogado le dijo en ese momento que los fiscales recomendarían una sentencia de libertad condicional.

"Me atacaron y les respondí", dijo Ryan en la corte.

Ella es la décima persona acusada en el ataque del 6 de enero en recibir una sentencia de cárcel o prisión. Más de 650 personas han sido acusadas por sus acciones en el Capitolio.

Los fiscales dijeron que desde entonces Ryan ha minimizado la violencia en el Capitolio y afirmó falsamente a las autoridades de libertad condicional que no sabía que había un motín hasta que llegó al Capitolio, a pesar de que se había grabado a sí misma en una habitación de hotel viendo la cobertura de noticias de los alborotadores subiendo. los muros del Capitolio.

AMENAZAS Y ABUCHEOS

Después de los disturbios, Ryan dijo que se enfrentó a una reacción violenta que incluyó amenazas de muerte, abucheos públicos y grafitis pintados en sus carteles de bienes raíces. Dijo que tuvo que cambiar su nombre y disfrazarse en público.

Ryan tuiteó una foto de sí misma junto a ventanas rotas y sosteniendo sus dedos en una señal de V, con una leyenda que decía: "Ventana en la capital. Y si las noticias no dejan de mentir sobre nosotros, vamos a ir después de sus estudios a continuación ... "

Poco después, Ryan publicó otro tweet sobre una multitud que dañó equipos pertenecientes a organizaciones de noticias, incluida The Associated Press. Ella tuiteó que fue un "momento genial" cuando los alborotadores "fueron a la ciudad con el equipo de AP".

Se espera que Ryan comience a cumplir su condena en enero.

También el jueves, una mujer de Maryland que se unió al ataque de la mafia fue sentenciada a tres años de libertad condicional, incluidos dos meses de detención domiciliaria.

Brittiany Angelina Dillon dijo que sus acciones en el Capitolio fueron "imperdonables e inaceptables". Se refirió al 6 de enero como el peor día de su vida.

"No quiero volver a poner un pie en Washington, D.C., y amo esa ciudad", dijo. "Ï no quiero pensar en ese día. Es horrible."