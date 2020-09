PRI: Debe Xico dejar de culpar al pasado

Cuando él hizo campaña sabía perfectamente en el estado en el que se encontraba la administración y han sido decisiones que se han tomado en esta administración las que tienen ahorita a Victoria en la peor visión que podamos tener Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada federal por el PRI

Cd. Victoria, Tam.- La diputada federal Mariana Rodríguez Mier y Terán consideró que el alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, debe dejar de culpar a pasadas administraciones y asuma su responsabilidad por el deterioro que guarda la capital de Tamaulipas en el segundo año de su administración.

"Es inaceptable que ahora quieran venir a culpar a la ciudadanía por los malos manejos y el mal gobierno que se ha estado dando", dijo luego de que la nueva directora de Análisis y Estrategia del Municipio, Teresa Aguilar Gutiérrez, declaró que el mal estado en el que se encuentran las calles capitalinas es debido a la ciudadanía. "Ya dos años de la administración de ellos y seguir culpando al pasado me parece un pretexto, para ponerlo en términos lisos y llanos".

En múltiples ocasiones el alcalde González Uresti ha responsabilizado a las pasadas administraciones municipales por el mal estado de los servicios públicos, como lo es el agua potable y recolección de basura, sin embargo, a dos años de la actual administración estos servicios se han visto deteriorados debido a la falta de inversión en infraestructura; además, sobre la actual administración pesa la sospecha de probables actos de corrupción en la asignación de contratos sin licitación.

"El pasado no pagaba a la lista de proveedores de esta administración, el pasado tampoco estaba realizando estas pseudomejoras en las calles dejando todo tirado... yo por el pasado no voy a defender ni a quitar a ninguna de las cosas que se pudieron haber hecho, sobre todo si no tengo un expediente de lo que hablar; de lo que sí puedo hablar es que ya después de dos años el culpar al pasado me parece una irresponsabilidad y me parece una falta total de compromiso con la ciudadanía".

La diputada priísta consideró que el desempeño del alcalde panista ha dejado mucho que desear, "cuando él hizo campaña sabía el estado en el que se encontraba la administración y han sido decisiones de esta administración las que la dañan".