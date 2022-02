Prevén repunte en el comercio

Nosotros sin duda alguna somos beneficiados... ya que los alumnos consumen en las afueras de las escuelas o en el trayecto a las mismas". Lauro Peña García, empresario

Explicó que una vez que hay actividad escolar, se presenta el movimiento económico, ya que por ejemplo, el paletero o el que vende dulces, aguas frescas iniciando a tener ventas, ellos acuden a los comercios abarroteros a comprar sus artículos y esto es una cadena que va detonando una a otra.

Resaltó que conforme vayan regresando a clases los niños y jóvenes, ira repuntando la actividad económica, este 20 por ciento no será de la noche a la mañana, tomando en cuenta que habrá algunas instituciones educativas que aún no regresaran porque no están listas.

"Nosotros sin duda alguna somos beneficiados con esta actividad, ya que los alumnos consumen en las afueras de las escuelas o en el trayecto a las mismas, además de que otros sectores también se ven beneficiados, como los gasolineros y los restaurantes, estos últimos tomando en cuenta que algunos padres de familia cuando dejan a sus hijos se van almorzar y pues ya es una derrama que se deja en dichos lugares", dijo.

Peña García indicó que se ha tenido un mal inicio de año para el pequeño comercio, sin duda alguna se sigue resintiendo el gasto que tuvieron las familias durante el fin de año y las ventas han caído de una manera considerable.

Manifestó que en tanto ahora con este regreso a clases, se espera que haya ese repunte que se requiere para que la economía de este sector se recupere un poco mejor a lo que se esta viviendo en estos momentos, estimando que llegue a ser un 20 por ciento el repunte.