Prevé la Coparmex retroceso económico

Cd. Victoria, Tam.- El acuerdo gubernamental vigente contra la Covid-19 representará en los próximos días un retroceso económico, consideraron integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana en esta capital; a pesar de esto, la iniciativa privada consideró como poco probable el recurrir a un amparo contra estas medidas.

"Es una medida que se toma con el hígado y no con el cerebro porque hemos visto como en los establecimientos formalmente establecidos, en los comercios, en las oficinas, en las maquiladoras, armadoras, restaurantes no ha habido más que orden y más que tomar las medidas preventivas necesarias para que no se siga contagiando el Covid", dijo Mario Flores Pedraza, presidente del Centro Empresarial Victoria.