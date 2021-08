Prevalece indecisión en el tema presencial

"Por el momento no se ha dado una instrucción para un regreso presencial este lunes, pero esto no quiere decir que las escuelas no se están preparando; algunas ya comenzaron con sus limpiezas y con ello estamos entregando las peticiones, principalmente para que regresen los intendentes, que se presenten a trabajar para dar mantenimiento", dijo.

Autoridades sanitarias han reconocido que la limpieza de jardines, cisternas, baños, desinfección de áreas, abastecimiento de agua potable y electricidad serán requisitos fundamentales para un regreso.

Por ello los supervisores se preparan. "Ha pasado más de un año sin clases, las escuelas necesitan mucho mantenimiento, desgraciadamente se han registrado robos, entonces al limpiarse también nos apoyará a que se vea movimiento, que no son lugares vacíos".

En la cuenta regresiva para que inicie el ciclo 2020-2021, reconoció que al menos dos escuelas pública en Reynosa han acudido con la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) a tramitar los permisos y certificaciones necesarias, para retomar clases con el método presencial.

"Sabemos por los propios compañeros que algunas escuelas han buscado estos permisos pero que la respuesta no ha sido positiva, la idea es tener el documento y estar listos, pero si se revisan varios aspectos".