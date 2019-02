Pretenden Gordillistas formar nuevo partido

Cd. Victoria, Tam.- Exmilitantes del Partido Nueva Alianza identificados con la exlideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, iniciaron trámites ante el Instituto Nacional Electoral para en 2021 contar con registro como partido político nacional y poder contender en las elecciones de diputados locales de ese año.

Esto lo dio a conocer la coordinadora estatal de las Redes Sociales Progresistas, Erika Crespo Castillo, "en el proceso electoral pasado donde salió electo como presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador las Redes Sociales Progresistas estuvimos trabajando con los partidos que formaron parte de la coalición ´Juntos haremos Historia´, nuestra participación en ese proceso electoral fue una participación de apoyo técnico-electoral", durante esa contienda las RSP aportaron dos mil 300 simpatizantes como parte de la estructura de defensa del voto.

A nivel nacional las RSP se encuentran coordinadas por Juan Iván Peña Neder, Fernando González Sánchez (yerno de Elba Esther Gordillo), René Fujiwara Montelongo (nieto de la ex lideresa magisterial), y la diputada Lizette Clavel Sánchez, ex dirigente de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y ex senadora por el PAN, "la maestra Elba Esther no está participando de manera directa en el tema de las Redes Sociales Progresistas pero sí cabe decirlo que ella es un referente al interior, es un referente por la lucha que ha abanderado por el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores de la Educación".

Crespo Castillo recordó que después de las elecciones presidenciales el INE abre la puerta para el registro de nuevos partidos políticos, en este caso el 19 de enero se llevó a cabo la asamblea nacional de las RSP donde se acordó buscar el registro nacional, el pasado 12 de febrero el INE dictaminó procedente la solicitud por lo que se habrá de buscar conformar un padrón de 133 mil afiliados a nivel nacional, 3 mil por estado o 300 por distrito federal electoral.

Para esto se llevarán a cabo este año las asambleas entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, durante enero de 2020 el INE determinará la procedencia o no del registro como partido político para participar en las elecciones federales de 2021 donde deberán obtener más del 3 por ciento de la votación federal para refrendar el registro, "nuestra intención es ser una alternativa de participación incluyente para seguir coadyuvando o apoyando esta Cuarta Transformación".