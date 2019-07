Pretenden disuadir ´efecto cucaracha´

Los resultados van encaminados a obtener a través de la inteligencia de los tres estados la captura de los capos que anden por ahí . Augusto Cruz Morales, secretario de Seguridad Pública

Cd. Victoria, Tam.- El vicealmirante Augusto Cruz Morales, secretario de Seguridad Pública del Estado, dio a conocer que el recientemente firmado Acuerdo de Seguridad entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, buscará combatir al llamado "efecto cucaracha", es decir, evitar que los grupos delictivos migren a los estados vecinos como consecuencia de la persecución dentro de sus respectivas fronteras.

"Los resultados van encaminados a obtener a través de la inteligencia de los tres estados la captura de los capos que anden por ahí", dijo el responsable de la Seguridad Pública en esta entidad, "y también hacer una coordinación efectiva para que estén cuidadas las guardarrayas de los estados y que no circulen, o huyan, de un estado a otro, lo que le llaman el ´efecto cucaracha´, porque se vio muy claro que si nosotros aplastamos aquí se van para Coahuila o se van para Nuevo León".

El miércoles de esta semana los gobernadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de Nuevo León y Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila, firmaron el acuerdo en materia de Seguridad Pública en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) de esta capital; dicho acuerdo también implicará coordinación con la Cuarta Región Militar y la Primera Zona Naval del orden federal.

Cabe resaltar que por el momento no ha sido dado a conocer cuáles serán los objetivos prioritarios de la estrategia en la primera etapa de su implementación, "es información que no se da, no puedo decir quiénes son, cuántos son, o dónde están", recalcó el vicealmirante Cruz Morales, "pero cada policía van hacer lo mismo, el delincuente que cruce de un estado a otro va a encontrar lo mismo, los mismos problemas para poder trabajar".

El acuerdo implica el establecimiento de bases de operaciones mixtas en la franja fronteriza de más de 914 kilómetros entre los tres estados, así como se permitirá el cruce de los elementos de Seguridad Pública entre las fronteras de las tres entidades para una mayor eficacia en la persecución de los grupos delictivos que operan en la zona noreste.