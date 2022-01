Presumirá sus ejercicios

Respecto a su físico, varias de sus seguidoras le han cuestionado que si en algún momento se animaría a unirse a la larga fila de artistas que ya cuentan con su propia cuenta en la famosa plataforma OnlyFans y recientemente sorprendió con su repuesta.

"Entraría a OnlyFans haciendo algo de ejercicio, de rutinas... yo creo que sí. Por ese lado sí me gustaría, nada más. Sobre mostrarme desnudo, creo que no", pero dejó muy claro que mostrar más allá de lo que ya enseña en sus redes no es una opción para él, pues su prioridad es su carrera como actor y cantante.