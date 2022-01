Presumen su amor

"¡Feliz cumpleaños amor!! Life is better with you in it. Love you! (La vida es mejor contigo en ella, te amo!)".

Renata también compartió una serie de fotografías en las que se le ve ante su pastel de cumpleaños y con sus seres queridos, aunque Diego no aparece en esa serie de fotografías.

En abril del año pasado, fue Diego Boneta, exponenciado por su interpretación de Luis Miguel en la bioserie de Netflix, quien confirmó el noviazgo con Renata Notni, una de las actrices de las series "El Dragón" y "La Venganza de las Juanas".

En los comentarios, la novia cumpleañera contestó "¡Gracias amor! Love you (te amo)".