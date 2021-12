Presume su voz

"Me acabo de dar cuenta de esto hoy, muchachos", escribió Spears en la publicación que acompañó al video. "Después de lo que mi familia intentó hacerme hace tres años ¡Necesitaba ser mi propia animadora! Dios sabe que ellos no lo hacían, así que investigué sobre mí misma y esto es lo que encontré".

"¡No estoy haciendo una audición, para nada! ¡Me estoy recordando a mí misma y al mundo quién soy! Sí, seré mi propia animadora. Estoy aquí para recordarle a mi ´elegante familia blanca´ que no he olvidado lo que me hicieron, ni lo olvidaré nunca", puntualiza en el mensaje.

El posteo cierra con una sorpresa para todos sus seguidores, pues Spears aprovechó para anunciar que pronto lanzará nueva música, aunque no ofreció más detalles.