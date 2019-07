Presionan a funcionarios a renunciar

Ciudad de Me´xico.

Ana Rueda llevaba 13 de sus 48 an~os trabajando en Notimex. Sindicalizada como trabajadora de base, esta editora tuvo una muerte en su familia a principios de junio. "(Era) la esposa de mi u´nico hijo", cuenta, asi´ que aviso´ a sus jefes y al sindicato y les pidio´ un par de di´as para poder acompan~ar en el duelo.

Tras el luto volvio´ a su puesto de trabajo, pero a la semana la llamo´ la directora editorial a su despacho.

"Me dijo que no habi´a nada que hacer, que teni´a dos faltas injustificadas y (por eso) me despedi´an", comenta. Le pusie- ron delante un documento: "Me dijo que teni´a que firmar mi renuncia´´.

De acuerdo con una base de datos suministrada vi´a trans- parencia por la Secretari´a de la Funcio´n Pu´blica, entre trabajado- res de base, confianza, honora- rios y eventuales, han presentado su renuncia al menos 21 mil 727 en 263 dependencias y organis- mos desde el 1 de diciembre hasta el 15 de mayo.

En el primer enero de Enrique Pen~a Nieto como presidente se dieron de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social 3 mil 841 trabajadores pu´blicos de empresas administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal.