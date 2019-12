Presiona EU a País por reforma laboral

CIUDAD DE MÉXICO.

Esta medida se está queriendo aplicar con el pretexto de que el País deje de practicar el "dumping laboral", es decir, el pago de salarios bajos a los trabajadores, de acuerdo con expertos en temas laborales. Los congresistas estadounidenses están presionando bajo el supuesto de que México no ha cumplido con la reforma laboral (promulgada el primero de mayo pasado), agregaron, y por ello están planteando la posibilidad de tener derechos de inspección en empresas nacionales. "Los demócratas están señalando que México no cumple, ni ha cumplido, con la reforma laboral; el fondo es que Estados Unidos dice que hacemos 'dumping laboral' y tenemos contratos colectivos de protección, además de que no se respeta el derecho de asociación. "Nos presionaron mucho para la reforma laboral; ya tenemos la reforma a la ley, ya ratificamos el Convenio 98 de Organización Internacional del Trabajo (OIT) y además vamos caminando en buen sentido en ir implementando la reforma", manifestó Ricardo Martínez, especialista laboral del despacho De la Vega & Martínez Rojas. Lo que plantean los congresistas es tener un derecho de inspección y vigilancia abierta y directa, pero eso fue calificado como excesivo por el sector privado, agregó. "Eso es excesivo porque violaría la soberanía del País; una cosa es que nos obligamos a cumplir la ley pero otra es que quieran derechos de inspección y vigilancia", destacó Martínez.

En tanto, Pablo Franco, experto en temas sindicales, opinó en entrevista por separado que la preocupación de los sindicatos de los países socios del T-MEC es la inequidad salarial que existe con los trabajadores mexicanos. "La preocupación de los sindicatos de los países socios ha sido la inequidad salarial, en comparación con ellos nos convierte en un 'dumping social' que perjudica a los trabajadores de los países socios. "Obviamente que en México se ha impuesto la cultura de que esa contención salarial nos hace un país competitivo", afirmó Franco. Lo que buscan los sindicatos de los países que son socios comerciales, añadió el experto, es incorporar medidas que garanticen un incremento salarial en el corto plazo y eso afecta los márgenes de ganancias de los patrones.

El Consejo Coordinador Empresarial calificó ayer de extremas e inaceptables las demandas de Estados Unidos en materia laboral. A su vez, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su respaldo al Gobierno federal y lo exhortó a rechazar cualquier imposición.