Presidirá Iñárritu jurado 2019 del Festival de Cannes

El oscarizado cineasta Alejandro González Iñárritu presidirá el jurado del próximo Festival de Cannes, que se celebrará en mayo, convirtiéndose en el primer mexicano en asumir esa prestigiosa responsabilidad.

"Mediante la presencia del director de Babel, el Festival celebrará todo el cine mexicano", aseguraron el miércoles en un comunicado los organizadores del mayor certamen de cine del mundo.

We are proud to welcome the Mexican filmmaker Alejandro González Iñárritu as the Jury President of #Cannes2019!



