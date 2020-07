Presidente del Querétaro: No tenemos un equipo de ascenso

Los Gallos Blancos del Querétaro fueron comprados por inversionistas, empresarios dueños del Atlante. Cuando se dio la operación, comenzaron a decirse muchas cosas y a moverse otras más. Jugadores que fueron clave con los emplumados, no entraron en la operación y se fueron a Tijuana, y futbolistas que estaban en los Potros llegaron a los Gallos, con todo y técnico

Gabriel Solares, presidente corporativo de los Gallos Blancos y ex del Atlante, aclara diversos rumores que se han mencionado y asegura que el club no está en desventaja, que Alex Diego dará el ancho como técnico, que no hay nada que ocultar con los socios, a pesar de que entre ellos se encuentre Greg Taylor, conocido promotor, de quien asegura ya no lo es... Y que no se convertirán en el Atlante.

"Este no es un plantel de Ascenso, ni cerca. Es un equipo que se ha reforzado con jugadores de calidad para un equipo de Liga MX. Hay futbolistas con experiencia previa en la Primera División, aquí y en Sudamérica.

Hay una concepción de que, si jugaste en el Atlante, eres un jugador de Ascenso, pero la verdad es que Atlante estaba armado para ascender, el primer torneo fue fantástico y el segundo no se concluyó", arma el directivo. A esto se la agrega que habrá un técnico sin experiencia en Primera División, como Diego, de quien también se tienen expectativas muy abiertas: "Es evidente el fanatismo de la gente de Querétaro con Víctor Manuel Vucetich, una institución en el futbol mexicano, pero nos gusta la apuesta de un técnico joven. Creemos que es momento que Alex salte a esta parte del futbol".