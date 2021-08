Presidencia difunde carta y luego lo niega

En Palacio Nacional, García Vilchis afirmó que la divulgación de esa carta tenía como objetivo apuntalar críticas contra el gobierno mexicano.

El pasado 12 de agosto, Gómez Álvarez presentó en Palacio Nacional un decálogo de medidas para el regreso a clases. El 10 informaba de que sería requisito obligatorio el que los padres, madres o tutores firmaran una carta-compromiso de corresponsabilidad.

Tras la conferencia, funcionarios de la SEP y de la Presidencia difundieron entre reporteros la carta que afirmaron se tendría que entregar.

Sin embargo, ayer García Vilchis argumentó: "Una vez más, el periódico EL UNIVERSAL publicó el 12 de agosto pasado información falsa. Se trata de una supuesta carta-compromiso sobre el regreso a clases que la misma Secretaría de Educación Pública desmintió. Esta información inventada fue difundida por medios y comentaristas. El objetivo de difundir el documento era apuntalar la crítica contra el gobierno de México por el regreso a clases.

"Aquí está la nota de EL UNIVERSAL, la podemos ver en la pantalla. Describe la supuesta carta en la que señala que los padres de familia deberán revisar todos los días al menor, y si tiene síntomas relacionados con el Covid-19".

La funcionaria aseguró que a partir de que esta casa editorial difundió la carta se desató un debate sobre la responsabilidad del gobierno en la seguridad sanitaria de los estudiantes menores de edad en otros medios de información.

"Aquí vemos también en pantalla a periodistas y medios que difundieron la noticia falsa. Aquí hay un tuit de López-Dóriga, de Denise Dresser, Azucena Uresti y Milenio. Pese a que la SEP advirtió que la carta era falsa, ni el periódico ni otros medios ni comunicadores que la publicaron desmintieron o aclararon el asunto, aunque otros medios publicaron otra carta, que también resulta falsa, porque no es un documento oficial", insistió.

Secretaria confirma carta. Sin embargo, a la misma hora, en el noticiario matutino de Televisa, Danielle Dithurbide entrevistó a Delfina Gómez Álvarez, titular de la SEP, y en ese espacio confirmó la existencia de esta carta, la cual señaló que "ya no se pediría porque en nada nos apoya".

"Algunos secretarios nos decían que estaba causando un poco de inquietud esta carta, lo valoramos y llegamos a la conclusión de que pues, realmente en nada nos apoya. Lo que podemos hacer es hacer las recomendaciones de manera verbal", dijo.

"¿Entonces, la carta está fuera ya del regreso a clases y nadie la tiene que firmar?", se le preguntó.

"Sí", respondió la secretaria en el edificio sede de la secretaría ubicado en el Centro.

Gómez Álvarez detalló que en el próximo protocolo que fue acordado entre la SEP y los secretarios estatales de educación y que será público en los próximos días "en atención a lo que habíamos analizando, ya no está la carta. Están las nueve acciones sin la carta. El decálogo sin la carta, ya no está", agregó la funcionaria.

Este martes 17 de agosto, y ante la polémica desatada por esta carta, el presidente López Obrador se deslindó del documento compromiso, al afirmar que "nosotros tenemos que enfrentar esta concepción burocrática autoritaria que se heredó del periodo neoliberal, entonces, ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo, si me hubiesen consultado, hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir".