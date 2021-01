Presentarán a Cabildo protocolo contra la violencia de género

Cd. Victoria, Tam.- La próxima semana será presentado ante Cabildo un protocolo para la sana convivencia entre servidores públicos y la prevención de la Violencia de Género adelantó el secretario del Ayuntamiento, César Saavedra Terán, esto luego de que al inicio de la presente administración se presentarán algunos casos de acoso sexual dentro de la Dirección de Tránsito local.

"Se está trabajando sobre un tema que vamos a ver si alcanzamos a sacarlo y que tiene que ver con un protocolo para prevenir la Violencia de Género que están trabajando las mujeres regidoras, es una propuesta de la presidenta -Pilar Gómez- que se va nutriendo con las opiniones y el trabajo de las regidoras, si llegamos a ponernos de acuerdo en el tema estaríamos aprobando ahí mismo este protocolo".

Fue el mes de octubre del 2019 cuando cuatro trabajadoras del área administrativa de la Dirección de Tránsito local denunciaron al -en ese entonces- director de la corporación, Jesús Rafael Mouret López, el cual semanas después fue destituido por el Cabildo local para iniciar una investigación por los actos señalados; sin embargo, a inicios del 2020 fue rescindido el contrato con dichas trabajadores debido a ´un ajuste de personal´, según revelaron en su momento fuentes oficiales.

"Tengo entendido que en la anterior administración tuvieron algunos detalles y también tuvieron algunas acciones para corregirlo", mencionó el secretario del Ayuntamiento, "no tengo el dato preciso porque no me tocó estar pero al momento del tres de octubre que entró la presidenta municipal no hemos tenido casos, pero para eso es el protocolo, para evitar este tipo de temas y favorecer la relación de armonía y de sana convivencia entre todos los trabajadores".

Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Hostigamiento Sexual se define como ´el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva´ y el Acoso Sexual como ´una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos´.