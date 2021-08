Presentan sus creaciones

El programa inicio con la charla: "Oldies: resonancias de nuestras primeras piezas con medios electrónicos" Participaron de la charla: Nonis Prado Mercado, Ana E. López Reyes, Aldo Lombera, Esteban Ruiz-Velasco y Wingel Mendoza acompañados por Arabella Medrano quien coordina Núcleo Espacio.

La charla inicio con la presentación de los creadores participantes para después hacer un breve repaso en la historia de la música electroacústica.

Después cada uno de los participantes hablo de los procesos creativos en sus inicios, así como de su desarrollo que han llevado desde la realización de las piezas presentadas a la fecha.

La siguiente parte del programa vino con la presentación de las composiciones

Aldo Lombera Creador, performer e investigador mexicano enfocado en procesos de experimentación y (re)creación compartida presento la pieza

POLAR (2012)

Esta pieza fue compuesta únicamente con grabaciones de sonidos generados por un habitante de mi casa. Sometí las grabaciones a diferentes procesos electrónicos con el objetivo de ocultar la fuente en un inicio e ir gradualmente revelando al intérprete.

...¿Qué te quiere decir alguien con quien vives a través de sus sonidos?...

MUJERES PRESENTES

Ana E. López Reyes, también conocida como Nnux, es una compositora, productora y tecladista originaria de la Ciudad de México. Presentó

wa/ve (2016) wa/ve fue uno de mis primeros experimentos procesando un instrumento acústico y explorando todas las posibilidades sonoras en las que esto resulta. Le pedí a un cellista que tocara ciertos gestos, lo grabé, y después corté pedazos muy pequeños del audio que él había tocado para procesarlos. La idea fue tomar uno de los gestos como un motivo principal, expandirlo y reimaginarlo hasta donde fuera posible. Todos los sonidos en la pieza, a excepción de uno, provienen del cello procesado

PIEZAS ÚNICAS

Esteban Ruiz-Velasco. Actualmente se desarrolla como pianista y compositor, y es becario de Jóvenes Creadores del FONCA con "Ecolalias", proyecto que trabaja sonidos de la naturaleza y los entreteje con instrumentos tradicionales en un formato electroacústico. Presentó:

y perdí (2015)

Como parte del colectivo Armstrong Liberado

Esta pieza fue parte de un ejercicio colectivo entre los integrantes de Armstrong Liberado. La idea era que a partir de los mismos archivos fuente, todos los integrantes realizáramos una pieza distinta, para luego conformarlas como parte de la producción "3RR0R C4P4 8". Cada integrante utilizó los recursos que estaban a su alcance, y a pesar de tener un punto de inicio común el resultado fue una colección de obras muy diversas dadas las grandes divergencias estéticas.

CANCIÓN DE CUNA

Nonis Prado Mercado. Maestra en composición por la UNAM (2016-2018). Interesada primordialmente en la composición de música para medios audiovisuales.

Canción de cuna

¿Alguna vez te has sentido agradecido por el silencio de la noche? Por poder dormir en paz escuchando sólo las manecillas del reloj, alguna patrulla nocturna, algún escape ruidoso u ocasionalmente alguna reunión de los vecinos. Te has imaginado ¿cómo sería dormir al arrullo de la ciudad? Inmerso en el incesante y estruendoso ruido urbano, escuchándolo como canción de cuna. Creada en 2014, esta pieza se inspira en todos los personajes que rondan en las ciudades y deambulan en las noches por sus calles, en busca de un lugar donde dormir, donde vivir, donde estar, donde ser; aquellos personajes que llamamos indigentes, mendigos, homeless, vagabundos o cualquier otro sobrenombre, muchas veces peyorativo.

SE ESUCHÓ

SINTAXIS No 2

Wingel Mendoza. Artista sonoro e improvisador. Presentó

Sintaxis No. 2

Es mi primera obra compuesta con medios electrónicos, la obra está basada en distintas improvisaciones que realicé con una guitarra acústica. Todas estas sesiones de improvisación las grabé para tener referencias, sobre ciertos eventos sonoros que eran de mi interés. Paralelamente, estaba aprendiendo distintos programas de síntesis de audio como parte de mi formación como compositor. Al escuchar las grabaciones decidí manipularlas con dichos programas, en la cual había hecho todo un mapa y una serie de reglas composicionales para ser aplicadas a la pieza. El resultado final no fue lo que esperaba, y decidí recomponer algunas secciones, sacarlas de ciertos procesos composicionales y dejarlas más a mi escucha.

Mi experiencia personal fue que hay aspectos composicionales que no se comportan de la misma manera en el ámbito electrónico, que al igual que la composición acústica, tiene sus características y herramientas, y que como compositor uno debe entenderlas, manipularlas y dejarlas fluir, nunca encasillar las mismas reglas de un mundo en otro, por el contrario, dichas reglas tienen que aprender a convivir e interactuar. Hoy en día, Sintaxis No. 2 fue un ejercicio más de escucha, una obra que, a pesar del tiempo, cada vez que la escucho me doy cuenta de ciertos elementos que siempre han estado presentes en mi pensamiento musical, tales como el ruido y el contraste, incluso la forma de la obra es una forma que he explorado y extendido a lo largo de mi proceso creativo.

