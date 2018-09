Presentan la querella por maltrato a nonata. Demandan a hospital por negligencia

Tampico, Tam.- Tras mencionar que no merecían que les entregaran a la nonata en condiciones de descomposición y con hormigas saliendo de sus oídos y boca en el Hospital Civil de Tampico "Dr. Carlos Canseco", el padre de familia informó que han procedido legalmente en contra de la institución médica en contra de quien o quienes resulten responsables.

Vicente Rueda Escamilla y su esposa Katia Leticia Ruiz Navarro acudieron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Zona sur a presentar la formal denuncia por negligencia médica.

"Mi nena no fue encontrada en la calle, ni en un bote de basura" dijo Vicente y agregó: "se cometió una negligencia de parte del hospital en el manejo del cuerpo de mi nena, después de haber sido extraído ya sin vida del cuerpo de mi esposa", dijo.

"Nosotros queremos aclarar que no culpamos a los médicos de la muerte de mi nena, como en las redes sociales mencionan, nosotros lo que queremos es justicia sobre la acción que cometieron de no mantener el cuerpo de mi hija en buenas condiciones", precisó.

Lamenta el matrimonio no haber podido despedir al producto como ellos habían contemplado, debido a que ya estaba en descomposición cuando les hicieron la entrega.

Asimismo desmintió al director del hospital en mención Luis Antonio Núñez, quien señaló en rueda de prensa la semana pasada que el estado del cuerpo sólo lo podía determinar un patólogo. "No fui yo quien emitió ese diagnóstico, sino que fue un técnico quien recibió el cuerpo en el anfiteatro de la funeraria, pero independientemente de eso, creo que cualquier ciudadano se daría cuenta del estado del cuerpo", dijo.

"Mi nena, independientemente de que ya venía sin vida, no fue encontrada ni en la calle, ni en un bote de basura", subrayó y agregó: "fue en un hospital y es inhumano y aberrante la forma en que a mí me presentan el cuerpo de mi nena; este dolor no se lo deseo a nadie, por eso acudimos a las autoridades correspondientes, el MP para que se haga justicia".

Vicente Rueda señaló que hicieron el servicio funerario en el DIF porque su esposa es enfermera en una guardería del voluntariado.