Presentan exposición colectiva

Parque Cultural Reynosa, esta de plácemes con la inauguración exposición colectiva de pintura "Frida, camino de emociones", muestra a cargo de un colectivo de artistas de la Asociación Plástica de Monterrey, la cual se realizó el pasado 8 de noviembre a las 18:00 horas ante directivos del PCR y autoridades culturales de Reynosa.

En la ceremonia inaugural se contó con la presencia de la directora del PCR Carolina Padrón Gómez, el director del IRCA José Luis Hernández Garza y en representación de la alcaldesa José A. Peña Rodríguez así como regidores del área de cultura del municipio.

"Frida, camino de emociones", se estará exhibiendo en la galería Alternativa de este recinto cultural y estará abierta al público de martes a domingo y la entrada es gratuita, por espacio de dos meses.





ESTILOS DIVERSOS. Son 17 obras plásticas las que integran "Frida, camino de emociones".

EN HONOR A SU NATALICIO

Esta colección comprendida por 17, obras de artistas plásticos, nació a raíz de conmemorar e aniversario de su natalicio y su aniversario luctuoso de Frida Kahlo como homenaje a ella.

Y lleva al público a comprender la naturaleza de esta artista y sus pinturas, para lo que es necesario poner a un lado todo tipo de convencionalismo, fechas lugares como pudiera ser el caso y adentrarse en sí mismo para captar poder transmitir a cada espectador una emoción que en su momento proyectó Frida, mencionando lo siguiente:

"Mis temas han sido siempre mis sensaciones, mis estados de ánimo y las reacciones profundas que la vida ha producido en mí, yo lo he llevado objetivamente y plasmado en las figuras que hago de mí, que es lo más sincero y real que he podido hacer para expresar lo que yo he sentido dentro y fuera de mí".

En este colectivo cada artista plasma en forma diferente el sentimiento en su color y textura, haciendo de cada obra una composición de emociones.

Integrantes del colectivo: Aurora Martínez, Nancy Garza, Ludivina Escamilla Villarreal, María Eugenia Bautista García, Rosario Cortés, Eugenia Solana, María Irene Espinosa, Guillermina Martínez Tijerina, Irma Gloria Ramírez Guajardo, Bertha María Reyna Lara, Celina Gámez, Rosalinda Wolberg, María Amelia Miranda, Laura Maul Ojeda, Amelia Loyola Enríquez y María de Jesús.

PRESENTES. Personalidades durante la inauguración de "Frida, camino de emociones".