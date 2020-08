Presentan amparo ex abogados de Lozoya

Cd. de México

Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional a los litigantes, en una demanda de garantías que promovieron, ante cualquier posible mandato privativo de libertad, de acuerdo con registros judiciales.

El impartidor de justicia pidió a diversas autoridades ministeriales y judiciales informarle si existe algún mandamiento de esta naturaleza, y con base en la respuesta decidirá si concede o no la suspensión definitiva en una audiencia programada para el 18 de agosto. También programó para el 18 de septiembre la audiencia constitucional, el último requisito que debe cumplir para estar en posibilidad de dictar sentencia en el amparo.

En enero del presente año un juez federal rechazó vincular a proceso a Coello Zuarth, hijo de Coello Trejo, al estimar que no había elementos para relacionarlo con un caso de siembra de pruebas y otros delitos en una disputa entre el empresario Juan Pablo González Cimadevilla y su ex esposa Ana Patricia Moller. Los abogados defendieron a Lozoya prácticamente desde que inició la investigación del Caso Odebrecht, pero en junio pasado renunciaron a la representación legal. En un comunicado, Coello Trejo dijo que dejaron la defensa por diferencias con la familia del ex funcionario.