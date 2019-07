Presentación amarga de ´voli´ en Lima 2019

Mal empieza quien pierde antes de la inauguración. Así le sucedió a México.

Los primeros competidores cayeron en ambas ramas. Presentación amarga. La pareja de voleibol de playa formada por Juan Virgen y Rodolfo Lombardo sucumbió en su primer juego al caer con los chilenos Esteban y Marcos Grimal, primos, por 2 sets a 1.

Los parciales fueron 15-21, 21-6 y 10-15. El juego se realizó en 44 minutos.

"No hay que hacer drama, este apenas es el primer partido, no pasa nada, hay que ir paso a paso y si hacemos bien las cosas, vamos a sacar este reto adelante", señaló Ontiveros al término de su encuentro.

"Esto aquí no se acaba, Chile ahorita es un equipo que está rankeado muy bien en Tour Mundial, está dentro del top 10. Nos hubiera encantado ganar, pero bueno, las cosas no se dieron, hubo situaciones que no debieron haber pasado, pero así es esto", señaló Virgen Pulido.

Y esto no quedó ahí, minutos más tarde Martha Revuelta y Alejandra Zayra también mordieron el polvo, de igual forma ante la pareja chilena integrada por Francisca Rivas y Pilar Mardones. Los parciales fueron: de 21-19 y 21-15. El juego terminó en 39 minutos. El siguiente encuentro del equipo mexicano de hombres será este día ante Canadá; mientras que las mujeres se miden a la dupla de Islas Vírgenes.