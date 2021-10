Preparan Trick or Treat en biblioteca

Combinan festival virtual del libro con Trick or Treat.

"Nuestro evento es virtual es un esfuerzo para poder brindar un espacio de cinco días del festival".

Para el domingo 31 de octubre que coincide con el Halloween, se ha preparado un Trick or Treat, este se llevará a cabo en la biblioteca principal a partir de las 17:00 horas.

Quiroz explicó que desde el año pasado se tuvieron que hacer ajustes debido a la pandemia, sin embargo la decisión de hacerlo virtual ha sido beneficioso ya que más autores se han unido al festival, logrando una atención de casi 100 mil personas.

Autores como Raúl The Third, David Bowels, Sonia Gutiérrez, Marisol Cortez, entre muchos otros escritores no sólo para niños, sino para todos los grupos de edades".

La ventaja el evento virtual es que más personas podrán verlo durante todo el día a través de las redes sociales de la biblioteca.

El domingo los niños podrán ir disfrazados y recibir premios.

"Estaremos regalando libros, pero también habrá mesas con nuestros patrocinadores que estarán obsequiando detalles divertidos".

UN EVENTO INCLUSIVO

La directora de la biblioteca, Kate Horan, añadió que es una feria muy diversa que se busca que sea inclusiva en donde haya opciones para la diversidad de la población.

"Con Raúl The Third, autor de la serie de libros Vamos, sobre la cual próximamente se harán una caricatura, estaremos haciendo unos dibujos. De hecho, estará dando una pequeña clase de cómo dibujar y dar vida a sus personajes".

El Festival del Libro cuenta con opciones para los pequeños, talleres que pueden ser aprovechados ahora que la educación están siendo a través de medios tecnológicos y pueden ser provechosos por los maestros.