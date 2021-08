Preparan planes para 10 de mayo

Por ello, la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) planea intensificar las campañas donde se promueven las reservaciones, consumo a domicilio, para llevar, y con anticipación. "Esto ya se ha puesto en marcha antes, y en el Día del Niño se verá también, lo que buscamos para el Día de la Madre es que la gente no se aglomere, ni haga filas, sino que pueda hacer una reservación o que pida a domicilio, se trata de cuidarnos entre todos, si bien hemos logrado domar la pandemia de forma simbólica no queremos regresar a los cierres", señaló Pablo Reyna Quiroga, presidente del gremio.

La propuesta también va enfocada a que los festejos por el Día de las Madres no solo se hagan el 10 de mayo, sino, que abarque los días previos y posteriores. "No es necesario que se festeje ese día, se pueden reservar las mesas para días antes o después, todo el mes de mayo estarán las campañas, las promociones, si se puede celebrar y convivir con nuestra familia pero no podemos olvidarnos que estamos en un esquema de la nueva normalidad".

Para promover el consumo en restaurantes locales, recordó que en los próximos días se anunciarán las promociones y descuentos para el 10 de mayo.

Mientras tanto exhortó a la población para que durante la celebración más próxima del Día del Niño, no realicen filas ni aglomeraciones como en el 2020.