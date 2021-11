Preparan obreros protesta contra el Seguro Social

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores del Sindicato Industrial de Maquiladores de Victoria preparan una manifestación frente a la Delegación Regional del IMSS en esta localidad para exigir un mejor servicio para sus derechohabientes, esto después de que la mañana del domingo suscitó el fallecimiento de una persona pensionada, la cual, habría acudido al Hospital General de Zona para solicitar atención.

"Cada semana les quitan a los trabajadores una cantidad para especialmente ser atendidos y ahorita tengo muchos casos de que no hay internistas, no hay especialistas para la diabetes, para el corazón, no hay nada", señaló la secretaria general de la agrupación gremial, María Dolores Zúñiga Vázquez, "lo que le dicen a los trabajadores es: ´tú ve al particular y luego te regresamos el pago´, hemos sabido de trabajadores que lo hacen por el particular por la emergencia y meten una solicitud para que les regresen el dinero y no lo regresan".