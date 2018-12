Preparan esquema de garantías de crédito

Cd. de México.

El sistema de financiamiento rural integral permitirá implementar en México, en un año, un nuevo esquema de garantías que pretende apoyar a todos lo que no han podido acceder a un crédito, anunció Javier Delgado, director general de los agentes financieros FND, Agroasemex y del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural.



Dicho sistema surge del reordenamiento financiero que planeó la nueva Administración, el cual integra ahora a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), Agroasemex y el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, el Fideicomiso de Riesgo Compartido y el Sistema Nacional de Garantías que antes estaban separadas. Todas estas, lideradas a partir de 1 de diciembre por Javier Delgado Mendoza.

"Más adelante traeremos un sistema de administración de riesgo a base de un esquema totalmente nuevo en el País de garantías que nace a raíz de que logremos esa meta en la autorización de una nueva ley para el sistema nacional de garantías de crédito (Ley Orgánica para cambiar la FND por Agrofin)", dijo durante su participación en el segundo día del 15 Encuentro Nacional Ganadero.



"El modelo que vamos a seguir es un modelo español que desde 1994 ha estado operando con éxito, allá se llama sistema de garantías recíprocas".



El directivo afirmó que este sistema no existe en México y no va a competir con lo que ya se está trabajando en la Banca de Desarrollo.



"En realidad se complementan. Esto tiene un enfoque más que nada de apoyar con garantía a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de recibir en algún momento crédito", apuntó.



La nueva estructura institucional operará ahora con tres unidades de negocio: capital emprendedor, crédito y administración de riesgo, señaló.