Preparan especiales

MADRINA DE LUJO

"Cuando lleguemos al programa 100 vamos a tener la presencia de nuestra madrina, la primera actriz mexicana, Silvia Pinal, quien se incorporará a nuestras actividades artísticas, y va a estar aquí con nosotros.

"También se ha especulado que si Eduardo Manzano está o no, y sí, hoy no tuvo llamado, y todos nos estamos cuidando, por eso no estuvo en la conferencia de prensa", dijo el director y productor de la teleserie.

Al final de esta sexta temporada, especificó Ortiz de Pinedo, serán un total de 115 programas y habrá dos especiales de temporada, uno de Navidad y uno de Año Nuevo.

"El público nos los había pedido, nos preguntaba que por qué no los teníamos, y Televisa ya nos lo autorizó y sí se harán", puntualizó el histrión.

SE VA PLUTARCO

Y para callar rumores sobre la ausencia del personaje de Plutarco, la producción tuvo como invitado a Ricardo Margaleff, quien ya confirmó que no estará en esta temporada.

"Yo vengo a desearles mucha fuerte, a mi Familia de Diez, en esta próxima temporada, Lo están haciendo muy bien. No era sorpresa. Con el señor Ortiz de Pinedo y sus hijos y sí, yo quiero que me regresen al programa.

"A Jorge Ortiz de Pinedo lo he visto siempre como una figura paterna, ha sido una persona muy importante en mi vida. Me ha dado la oportunidad de conocer a Plutarco", dijo el comediante.

ELENCO

- Tadeo Bonavides (Justito)

- Daniela Luján (Gaby)

- Zully Keith (Renata)

- Mariana Botas (Martina)

- María Fernanda García (Tía Licha)

- Moisés Iván Mora (Adolfo)