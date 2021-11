Preocupa reducción de competencia del sector privado

Organismos empresariales de Estados Unidos, Canadá y México aseguraron que les preocupan los esfuerzos del gobierno mexicano por reducir la competencia del sector privado en la industria energética de México.

La Canadian Chamber of Commerce, la US Chamber of Commerce y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), emitieron un posicionamiento para los mandatarios de los gobiernos de Norteamérica con motivo de la reunión de mañana jueves en Washington DC.