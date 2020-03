Preocupa muerte de deportista de 34 años en Italia por coronavirus

Un joven italiano de 34 años, identicado como Emanuele Renzi, falleció por coronavirus el domingo en Cave, en Roma. Su caso ha generado gran alarma por tratarse de una persona que se preocupaba por desarrollar hábitos saludables (no fumaba y hacía deporte) y que no presentaba ninguna enfermedad previa.

Como se recuerda, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las personas mayores son las más vulnerables a ser afectadas con gravedad por el coronavirus. También aquellos "que padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes".

"Era sano. No tenía ninguna enfermedad. Tenía un físico intacto. Era deportista y no fumaba", dice su padre al diario Corriere della Sera sin encontrar explicación alguna a su fallecimiento. Según el medio italiano, se trata de una muerte a una edad bastante temprana y que ahora está destinada a cuestionar al mundo cientíco. Hasta el momento no se sabe exactamente en qué circunstancia se pudo contagiar. Se sospecha que pudo ser en Barcelona (España), donde estuvo del 6 al 8 de marzo. El diario Corriere della Sera indica que Emanuel mostró los primeros síntomas de ebre el 11 de marzo. Por consejo de su médico, fue trasladado el 16 en ambulancia y hospitalizado en el Policlínico de Tor Vergata, donde ingresó a cuidados intensivos. El pariente, que declaró bajo el anonimato, también tiene una hipótesis: "Emanuele murió porque llegó tarde al hospital. Los primeros síntomas fueron subestimados".