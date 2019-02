Prensa española afirma que el ex presidente Peña Nieto ya vive en un rancho en Andalucía

A finales del año pasado, medios mexicanos y españoles reportaron que Enrique Peña Nieto se marcharía a vivir a España al final de su mandato como presidente de México.

De acuerdo con esa información, el ex mandatario se iría a un rancho en una zona boscosa rodeada de pinos y abetos, en la comunidad autónoma de Andalucía, en algún lugar entre Sevilla y Málaga.

Un paisaje que aparentemente le recuerda mucho al municipio Valle de Bravo, en su natal Estado de México.





La propiedad es de un empresario español amigo suyo (cuyo nombre no se ha revelado), quien le ofreció el sitio como estancia temporal, para su exilio del país, buscando alejarse de la política nacional en el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Según el diario ABC de España, Peña Nieto ya se instaló en la finca de Andalucía, caracterizada por su privacidad, aunque no se sabe si solo o en compañía de algún miembro de su familia.

Una modelo 20 años menor: la mujer que ha sustituido a Angélica Rivera en el corazón de Peña Nieto https://t.co/B0h5SlDUze — ABC.es (@abc_es) 6 de febrero de 2019

En las últimas semanas, nuevamente el nombre del ex mandatario ha estado en los titulares, al resurgir los rumores sobre su separación de Angélica Rivera Hurtado, cuando se filtraron unas fotos suyas con la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelmann en Madrid.

De acuerdo con la revista ¡Hola! fuentes cercanas al matrimonio de Rivera y Peña confirmaron que la pareja se separó de manera amigable en diciembre.

En ¡HOLA! México: el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se separaron en diciembre https://t.co/pWEsVrwFR7 pic.twitter.com/mBPIZSUqyJ — Revista ¡HOLA! (@hola) 7 de febrero de 2019

También la publicación asegura que, a pesar de los rumores sobre su mudanza a España, el ex presidente continúa viviendo en Ciudad de México con sus hijos; mientras que Angélica Rivera pasa largas temporadas entre la casa de sus hijas en Los Ángeles, además de Miami y la capital mexicana.

La última vez que se les vio juntos fue el pasado 11 de enero cuando asistieron al funeral de Alfredo del Mazo Gonzále

z, un gran amigo de ambos.

La imagen que desató los rumores de una separación con Angélica Rivera y una nueva relación con la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelmann (Foto: Quién)

Sobre la supuesta nueva novia de Peña Nieto, se sabe que es una modelo de 31 años originaria de San Luis Potosí, y madre de una hija de cuatro años, fruto de su relación con el empresario Bobby Domínguez, de quien se separó hace aproximadamente un mes.

Domínguez aseguró hace poco al diario Reforma, que desconoce si su ex mujer tiene una relación con Enrique Peña Nieto. "Yo no sé si tiene ondas con Peña o no, ya es cosa de ella y por mi parte que encuentre a la pareja con la que se encuentre feliz", declaró.