Prende alertas salida de Urzúa

México.

La renuncia del secretario (ministro) de Hacienda de México, Carlos Urzúa, abre la mayor crisis en los siete meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y somete a la economía del país a una mayor incertidumbre.

El golpe es mayúsculo no solo porque supone la salida del responsable económico del Gobierno, sino por las formas en las que la ha hecho. Urzúa ha presentado su dimisión con una rotunda carta en la que acusa a la Administración de tomar decisiones de política pública sin sustento.

"Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento", aseguró en su carta de renuncia Urzúa.

Un texto breve pero cargado de dardos hacia la gestión de López Obrador: "Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco", prosigue el texto.

López Obrador no ha tardado en salir al paso de la renuncia, que ha aceptado. "Lo respeto. No está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se venía imponiendo desde hace 36 años", ha argumentado López Obrador, quien no ha obviado críticas veladas a Urzúa. "Como es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Es cambio, transformación, no simulación, no es más de lo mismo", ha asegurado, al tiempo que ha presentado a Arturo Herrera, quien ocupaba la subsecretaría, como nuevo secretario de Hacienda.