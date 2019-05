Premian a director mexicano en Cannes

Cannes, Francia.

Fuera de la figura dominante de Alejandro González Iñárritu, como presidente del jurado de Cannes, este año México brilla por su ausencia en las secciones oficiales y paralelas del Festival.



A pesar de todo, una película mexicana sí ganó un premio durante esta segunda del certamen más prestigioso del mundo.



Ruffo, del tijuanense Marco Aurelio Celis, se hizo acreedor al segundo lugar del concurso internacional de cortometrajes Nespresso Talents, en el que participaron 500 filmes, de 46 países.



La tercia ganadora se anunció durante una ceremonia realizada este viernes en el Auditorio K del Palacio de Festivales, sede del Festival de Cannes.



Celis, de 24 años, quien fue invitado a pasar unos días en esta ciudad de la Costa Azul para recibir su premio, manifestó en entrevista con REFORMA su extrema emoción.



"Estoy anonadado, todavía", dijo el joven cineasta.



"El hecho de haber sido seleccionado era ya una gran alegría porque quería que la gente viera mi trabajo. Pero recibir este reconocimiento y venir al Festival de Cannes es una motivación fuerte para seguir adelante", dijo.



El filme de Celis cuenta la historia de Ruffo Ibarra, un conocido chef de Tijuana que, además de dirigir su propio establecimiento, también cocina en albergues de migrantes.



"No quiero que todo esto se quede nada más en este premio. De hecho, ya me está cambiando mi concepción de lo que puedo hacer. Mi objetivo es seguir contando historias desde mi ciudad, y el tema de la migración lo siento muy presente porque en Tijuana estamos confrontados a él en forma permanente", comentó.



Marco Aurelio Celis, quien trabaja desde hace tres años en la empresa audiovisual de Tijuana, Specola, participando como asistente de dirección y de la filmación por dron, en diversos proyectos como videos musicales de Spike Lee, destaca que este corto es su primera obra personal.



"Es como una indicación de que voy por buen camino", dijo.



Explicó que después de dos años en la Universidad Iberoamericana, plantel de Tijuana, en la carrera de Comunicación, abandonó sus estudios por razones económicas y comenzó a trabajar.



"Por algo pasan las cosas, desde hace tres años que estoy en el sector audiovisual he aprendido mucho, me gusta lo que hago y ahora sé que debo insistir por esta vía", comentó.



Al joven le gustaría retomar sus estudios e integrar una escuela de cine.



La empresa suiza de café, patrocinadora oficial del Festival de Cannes, y de su sección paralela La Semana de la Crítica, convocó por cuarto año consecutivo a este concurso.



El tema elegido en esta ocasión, "Somos lo que Comemos", motivó a 500 creadores de 46 países a aceptar el reto de filmar en formato vertical un cortometraje de 3 minutos.



"Los encuadres verticales de Marco (Aurelio Celis) fueron muy interesantes y, desde el punto de vista temático, la película muestra una experiencia de vida compartida que nos gustó y refleja muy bien que la gastronomía es parte de una herencia cultural", explicó Nicolas Duplaix, quien dirige la promoción de Nespresso.



"Al premio de Marco hay que sumar el del concurso interno a los empleados de Nespresso, que también fue ganado por México. De hecho, México es el país con mayor participación en este concurso", aseguró.



El primer premio fue para la película neozelandesa Subak De y el tercero para el filme Seed Mother, de la India.