Premia talento en México

Ciudad de México.

Al ritmo de "Thriller", "Smooth Criminal" y "Billie Jean", 10 niños trataron de impresionar ayer a La Toya Jackson al mostrar su mejor imitación del moonwalk y otros los bailes de su hermano, "El Rey del Pop".

La Toya fue la invitada especial para elegir al pequeño que participará en una parte de Forever, The Best Show About The King of Pop, espectáculo teatral que arranca el miércoles la primera de sus 14 funciones en el Centro Cultural Teatro 1.

Pero la intérprete, de 62 años, quedó tan contenta que eligió a tres.

"¡Todos estuvieron excelentes!", les dijo la hermana de Michael a todos.

La cantante se tomó fotos con los infantes enfundados en vestuarios alusivos a al astro fallecido hace una década.

NADA DE POLÉMICA

El show, el único autorizado por la familia Jackson, cuenta la vida del cantante cuyo nombre ha resurgido en los medios por el documental Leaving Neverland, donde se acusa al cantante de abusar de dos niños.

Alejandro Gou, productor del espectáculo, aseguró que se mantiene ajeno a la polémica que ha despertado que las canciones de Michael sean vetados de radio y hasta fuera retirado un capítulo de Los Simpson donde aparece su voz.

Dijo que quienes toman esas decisiones están en su derecho, pero que a él la vida personal del artista le es desconocida y su interés está sólo en mostrar un espectáculo teatral.

TRIBUTO AL "REY"

"Yo lo único que traigo es un show maravilloso, tributo al señor Michael Jackson, en el que su familia está involucrada. Yo no he visto el documental, ni lo quiero, ver ni me interesa. Lo único que sé es que es 'El Rey del Pop' y estamos a punto de agotar todas las funciones", comentó.

Adelantó que, después de las 14 funciones, programa traer el espectáculo de nuevo en cuatro meses para luego llevarlo de gira por todo el País.

Contenta y amable

