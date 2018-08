Prefieren la costura tradicional

Valle Hermoso, Tam.- Para evitar un gasto mayor en la compra de uniformes escolares, decenas de madres de familia han acudido a la costura tradicional al comprar la tela y los accesorios para que se los hagan las costureras locales.

"Me sale un poco más barato, si compro los uniformes en la tienda me gasto hasta 500 pesos, pero si compro la tela y le pago a una costurera me sale hasta en menos de 400 pesos", dijo ayer una madre de familia de estudiantes de primaria, quien se identificó como Alicia Saldaña.

Por su parte, costureras como Lety, de la infonavit Diego Navarro, aseguran que en la ultima semana se les ha "amontonado" el trabajo, es decir, tienen mucho trabajo de costura de uniformes escolares principalmente.

La buena actividad en las costuras tradicionales, se mantendrá así todavía la primera semana después del inicio del ciclo escolar, pues las costureras indican que cada año son miles de personas que acuden a ellas para que armen bien los uniformes que los niños utilizaran durante todo el ciclo escolar que viene.