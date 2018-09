Posponen el aumento al transporte en N.L.

Monterrey, N. L.

De manera unilateral, sin anuencia de representantes ciudadanos, el Consejo de Transporte pretendía aumentar esta semana, de 12 a 13 pesos, la tarifa ordinaria en rutas camioneras, adicional a 10 centavos de ´deslizamiento mensual´ hasta 2021.

Asimismo, propuso aumentar de 4.50 a 5.50 el boleto en las líneas 1 y 2 del Metro, e incrementar un peso el banderazo en taxis, y también un peso por kilómetro recorrido.

Pero habitantes del área metropolitana, que pagan las tarifas de transporte más caras del país, mostraron un rechazo que no tenía precedente.

Las redes sociales, incluso las oficiales de la administración estatal, se vieron saturadas de comentarios negativos a un alza tarifaria e incluso ´llovieron´ insultos contra altos funcionarios.

A su vez, la organización civil "Únete Pueblo" y asociaciones de estudiantes, convocaron a una protesta masiva la tarde de ayer en la Explanada de los Héroes, aledaña a Palacio de Gobierno.

No obstante, el Gobierno estatal anunció la mañana del jueves en rueda de prensa, que "para no tomar una determinación unilateral", se decidió posponer el incremento tarifario indefinidamente, "pues no existe un procedimiento claro para la autorización del aumento".

Refirió que se entiende a "a los usuarios del transporte público de no ser agredidos con tarifas inadecuadas; a los transportistas que requieren recursos para sostener y mejorar el servicio; y a los legisladores que defienden el patrimonio de una sociedad".

Por su parte, diputados locales, de diferentes facciones partidistas, pidieron al Gobierno no saludar con "sombrero ajeno" y aseguraron que gracias a las presiones del Congreso local, hubo marcha atrás en el alza.